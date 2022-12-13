Де в Тернополі продаватимуть ялинки: перелік адрес

З 15 грудня практично у всіх мікрорайонах Тернополя жителі громади матимуть можливість придбати новорічні ялинки.

Зокрема, відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками здійснюватиметься за адресами:

вул. 15 Квітня (біля буд. №23);

бульв. Симона Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);

вул. Київська (біля будинку побуту);

просп. Злуки (біля буд. №1);

вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

вул. Івана Мазепи (майданчик біля буд. №2);

перехрестя вулиць Миру – Дружби;

вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»);

вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);

вул. Романа Шухевича (навпроти буд. №24);

просп. Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савура;

вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»).

Продаж новорічних красунь триватиме по 10 січня 2023 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.