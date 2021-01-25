На Тернопільщині запрацювали 92 пункти тестування на COVID-19.

Їхнє місце розташування можна відшукати за допомогою онлайн-мапи, створеної Міністерством охорони здоров’я.

Пункти тестування забезпечують організацію забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень на COVID-19 методом ПЛР, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Там також можна пройти експрес-тест на визначення антитіл.

“Аби вчасно виявляти інфікованих коронавірусом пацієнтів, розширити доступ до тестування на COVID-19, а відтак ефективніше протистояти пандемії, було прийнято рішення, згідно з яким тестування пацієнтів на COVID-19 тепер є частиною послуги на первинному рівні медичної допомоги та при амбулаторній допомозі. Відтак, з 22 грудня минулого року відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги. Відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у першому кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Натомість Центри надання первинної медико-санітарної допомоги створюють пункти тестування. Станом на сьогодні їх на Тернопільщині — 92”.

Бригади швидкої медичної допомоги приїжджатимуть для забору біологічного матеріалу лише до осіб із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому або ознаками пневмонії. Також експрес-тести на COVID-19 можуть проводити сімейні лікарі.