Де і коли на Тернопільщині будуть вимикати електроенергію. ГРАФІК

ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило графік погодинних вимкнень споживачів.

Графік розроблено з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

“У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися“, – пояснюють у “Тернопільобленерго“.