Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 8 летальних випадків від COVID-19. Під кінець місяця число померлих почало збільшуватися. Це переважно особи з групи ризику.

Загалом від початку пандемії на Тернопільщині коронавірус забрав життя 1040 людей. Також у нашому краї померло троє мешканців інших областей. Попри зменшення кількості хворих, що спостерігається цими днями, загроза COVID-19 значна, особливо для людей з групи ризику, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У важкому стані наразі перебуває більше тисячі пацієнтів лікарень.

“Медики працюють у посиленому режимі. Хворі, які поступають у медичні заклади, переважному у важкому стані, майже всі потребують кисневої підтримки. Я щиро вдячна кожному медичному працівнику, сімейному лікарю, які надають медичну допомогу жителям області. Я знову і знову звертаюся до кожного: тільки ваше власне сумління, розуміння всієї серйозності ситуації допоможе уникнути тяжких наслідків захворювання на COVID-19”.

Загалом від початку пандемії COVID-19 лабораторно діагностували у понад 65 тисяч жителів краю. А за результатами ІФА-тестувань, хворобу перенесло близько половини населення в області.