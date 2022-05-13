У перекладі з англійської CMS це особлива система, створена для управління контентом онлайн-ресурсу. Також може зустрічатися такий термін, як “рушій сайту”. Майже половина сучасних майданчиків працюють саме за допомогою цієї системи. Не дивно, що є кілька десятків продуктів, серед яких WordPress, OpenCart або CMS Shop-Express.

Якщо розглядати дану систему з практичної точки зору, це веб-програма, за допомогою якої здійснюється повне обслуговування сайтів. При цьому для застосування CMS не потрібно мати додаткових навичок програмування. Важливо розібратися з тим, як працює система, у чому її основні переваги та недоліки, а також, як краще вибрати відповідний варіант для себе.

Принцип роботи CMS

Незалежно від того, на якій CMS зупинився користувач, адміністрування здійснюється через панель керування. Її ще можуть називати адмінкою. Природно, дизайн та доступні інструменти повністю залежатимуть від конкретної системи. Зазвичай пропонується встановити на портал готовий шаблон, а також скоригувати деякі деталі. Це можуть бути шрифти, теми, логотипи, кольори тощо.

Деякі CMS повністю безкоштовні, інші пропонують лімітований платний контент. У плані функціоналу преміум-версії, звісно, ​​будуть кращими. Найчастіше такі системи мають конструктори сторінок. Для опцій, що відсутні, можна підключати розширення. Завдяки ним, наприклад, можна додати спливаючі вікна, онлайн-чат або інші елементи. Такі доповнення можуть бути платними.

Плюси та мінуси CMS

Розглядаючи особливості CMS, обов’язково варто відзначити їх переваги. Серед ключових плюсів систем можна виділити таке:

легко швидко створити власний сайт;

не потрібно мати навичок у дизайні чи програмуванні;

процес розробки вкладеться у набагато менший бюджет;

зручно керувати вмістом порталу.

Безумовно, продукт має і деякі негативні риси. Істотною складністю для користувачів-початківців стане відстеження актуальних версій та їх сумісність з розширеннями. Не завжди вдається реалізувати весь доступний функціонал, та й з нетиповими завданнями справляється не кожна CMS.

Види CMS

Коротко варто розглянути типи систем. В цілому, за способом управління внутрішніми даними та іншими характеристиками виділяють 4 варіанти. CMS з відкритим кодом дозволяє кожному користувачеві модифікувати рушій під свої потреби. Коробкові системи навпаки – мають закриту форму і піддаються коригуванню лише з боку розробника.

Цікавий варіант – це самописні CMS. Вони звичайно створюються на замовлення та відповідають вимогам конкретного клієнта. Останній тип – фреймворк. Це унікальна надбудова, що є колекцією бібліотек. З її допомогою легко створити сайт для будь-яких цілей та потреб.

Як обрати CMS

Визначитись із CMS сучасному користувачеві може бути непросто. Насамперед, слід зазначити, що є системи, призначені для конкретних цілей. Найчастіше рушії застосовують для:

інтернет-маркетів;

баз інформації;

офіційних сайтів компаній;

лендінгу;

тикет-систем тощо.

Наприклад, сайти типу https://shop-express.com.ua/order/ – стандартне рішення для онлайн-магазинів. Звичайно, не можна забувати і такі параметри, як зручність у застосуванні, наявність надбудов, швидкість та опції безпеки. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що CMS – це сучасний комфортний інструмент для тих, хто планує створювати свій сайт. Він не вимагає додаткових навичок та умінь, простий в обслуговуванні і часто має безкоштовні версії. При пошуку системи варто орієнтуватися на свої потреби та побажання.