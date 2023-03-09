209-річницю з Дня народження Великого Кобзаря відзначають тернополяни. Люди зібралися біля його монументу в обласному центрі, згадували його пророчі слова, читали вірші, співали пісні.

До пам’ятника Тарасу Шевченку у Тернополі прийшло чимало молоді, літніх людей. Для більшості краян Великий Кобзар залишається ідеалом у боротьбі за державу, її волю, незалежність.

«Ми прийшли студентською групою. Вірші Шевченка сьогодні актуальні по особливому. Це піднімає патріотичний дух, вселяє надію та віру у перемогу. Його творчість давно стала рушієм державного відродження країни на різних етапах її історії. Наш Кобзар залишається для нас зразком великого патріотизму та незламності. Його творами ми надихаємося, щоб творити подвиги і впевнено рухатися до перемоги», – каже студент історичного факультету Ігор Кушка.

Тернополяни поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тараса Шевченка. Також під час заходу в пам’ять про Кобзаря священнослужителі відправили молебень.