У Франції виявили новий штам коронавірусу. За інформацією науковців з інфекційних захворювань у Марселі, даних про небезпеку нового варіанту поки немає.

Новий штам діагностували у мандрівників, які повернулися до Франції з Камеруну. Загалом цей вірус підтвердили у 12 осіб. Медики Марселя відзначили, що у новому варіанті COVID-19 виявлено 46 мутацій. Штам отримав позначення B.1.640.2.

“Коронавірус має такі умови, що змушений мутувати. Оскільки вже є противірусні препарати, вакцина. Через звичайний природний відбір появляються нові штами. Вірус адаптувався і став резистентним до противірусних препаратів і вакцин. Зараз у нас домінує штам Дельта, раніше його теж панічно боялися. Проте зараз вже частина нашого населення має до нього імунітет. Коронавірус вже має більше тридцяти мутацій, чи варто їх боятися? Не варто!”, – зазначив доктор медичних наук, професор Василь Копча.

Епідемічна ситуація з COVID-19 на Тернопільщині стабілізувалася. Цими днями в області реєструють щодоби менше сотні хворих.