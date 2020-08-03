У липні минув рік з того часу, як до роботи приступив новообраний парламент. Про те, яким видався цей період і що вдалося зробити спілкуємося з головою обласної організації партії «Слуга народу», нардепом Володимиром Гевком.

– Одразу після парламентських виборів у суспільства були побоювання, що депутатам від СН забракне досвіду і належних вмінь, а отже неминучі пробуксовування…

– Так, більшість моїх колег не може похвалитися багатою політичною біографією чи багаторічною роботою в місцевих радах. Але на практиці це дало більше позитиву, ніж навпаки. Бо прийшли люди, які прагнуть змін, які не мають досвіду з втілення схем чи корупції.

Справді, був певний скепсис до нашого потенціалу. Тільки де зараз ці скептики? Їх не стало, бо ми видали такий результат, на який ніхто не сподівався! Монобільшість «Слуги народу» увійде в історію за кількістю ухвалених законів, на прийняття яких ніхто раніше не наважувався. Ми зняли недоторканність з депутатів, ухваливши зміни до Конституції, ухвалили закон про імпічмент президента, запровадили конфіскацію майна корупціонерів, ввели нагороду для викривачів корупції у розмірі 10% від поверненого державі, повернули покарання за незаконне збагачення чиновників. Прийняли надважливі закони щодо відкриття ринку землі, усунення корупції в спиртовій галузі. Старі «досвідчені» політики лише обіцяли подібні закони перед виборами, але після виборів одразу про них забували. А ми це зробили!

Ми надали бійцям добровольчих підрозділів статус учасника бойових дій, зрівнявши їх у правах з воїнами регулярних частин, і вперше з початку війни на Донбасі забезпечили їм належні соціальні гарантії.

Ухвалений нами закон про ринок землі нарешті скасував кріпацтво на селі. Цей закон надає селянам-власникам паїв реалізувати своє право власності на землю. Але із запобіжниками: ми обмежили концентрацію власності в одні руки до 500 га, відтермінували відкриття ринку до 2021 року, заборонили продаж іноземцям і іноземним компаніям до схвалення такого продажу референдумом . Ми також забезпечили можливість місцевим громадам планувати розвиток територій та управляти земельними ресурсами. Власники землі зможуть визначати цільове призначення ділянки, а громади – утворювати власні органи містобудування та архітектури

У перший же рік роботи наша команда розпочала системні реформи, не задовольняючись декоративними змінами старої системи, як це робили попередні скликання. Ми забезпечили територіальні громади бюджетною спроможністю, закрили можливості для безкоштовного і безкарного виводу грошей до офшорів. Антикорупція, ринок землі, спирту, банківська система, система соціального захисту, потужний удар по неплатниках податків, безпека і оборона, освіта, медицина, культура – у всіх цих галузях є або закони, ухвалені в цілому, або ті, що розглянуті парламентом у першому читанні чи розглянуті в комітетах.

– Це все звучить досить глобально. А як щодо виконання власних обіцянок, даних виборцям Тернопільщини свого округу під час балотування?

– Від озвучених прийнятих законів виграють усі, в тому числі і жителі нашої області. Так само, як і від прийнятих нами на останній сесії законів, які допомагають вирішити проблему несанкціонованих смітєзвалищ та зробити нашу країну більш привабливою для інвесторів. Південь Тернопільщини має найбільший туристичний потенціал завдяки Дністру, печерам, водоспадам, замкам. Чистота довкілля та прихід інвестора, який забезпечить робочі місця з достойною зарплатою, – хто, як не жителі нашої області найбільше зацікавлені в цьому. Я вів мову про це напередодні виборів до парламенту, зараз з колегами в парламенті приймаємо конкретні закони, які дадуть можливість реалізувати задумане і покращити добробут земляків.

Дорога Тернопіль-Заліщики. Я звертав увагу перед виборами на те, що стан доріг на моєму окрузі бажає кращого і обіцяв докласти зусиль, щоб виправити ситуацію. Це були не порожні слова. В рамках програми президента «Велике будівництво» цього року буде завершено ремонт траси М-19, в тому числі і на півдні нашої області. А всі знають, в якому стані там була дорога, особливо біля Чорткова чи Заліщиків. Нарешті ми матимемо якісну дорожню артерію, яка пройде з півночі на південь області. А це ще один хороший посил для приходу інвесторів.

Я обіцяв відновити зруйнований міст біля с. Лисівці, який вже багато хто обіцяв відновити, але окрім заплутаних та незрозумілих дій навколо нього нічого не відбувалось. Ми домоглись побудови тимчасового переїзду через р. Серет, щоб люди вже змогли безпечно дістатись на інший берег. Станом на сьогодні впорядковано всі технічні та юридичні моменти, виділено 43 млн грн та оголошено тендер на відбудову мосту.

За мого сприяння Чортків отримало 10 млн грн на капітальний ремонт вулиці Незалежності, близько 1 млн грн на реконструкцію спортивного залу гімназії, сучасний апарат УЗД, потужний дизельний генератор для водоканалу та ін.

Також в Чортківській районній лікарні побудують нове приймальне відділення, яке одразу отримає новітній ангіограф для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії, комп’ютерний томограф та систему ендоскопічної візуалізації.

Завдяки активній роботі нашої команди з соціально-відповідальним бізнесом Борщівська районна лікарня вже отримала надсучасний апарат ШВЛ, який вкрай потрібний для боротьби з COVID-19, виділено кошти та кисневий компресор та інше медичне обладнання. Окрім того ми ще передали на десятки тисяч гривень засобів захисту лікарям та багато іншого.

В Заліщиках буде проведено капітальний ремонт центральної частини вул. Гайворонського, на що вже виділено кошти з державного бюджету.

Я доклав зусиль, щоб село Головчинці отримало нову дорогу вартістю 9 млн грн, а село Свидова 4,5 млн грн на частину дороги в напрямку до села Антонів.

Ми продовжили фінансування побудови водолікувального відділення в Товстенській лікарні, проектні кошти на яке закінчились в кінці 2019 року, а для повного завершення потрібно було ще 5 млн грн. Їх громада звісно ж не мала. Лікарня також отримає новітній апарат УЗД та інше медичне обладнання.

Також ми виділили 1,4 млн грн на сучасний спортивний майданчик на стадіоні. Разом з центральною дорогою в Товстому будуть зроблені усі тротуари та встановлено 2 світлофори в найбільш небезпечних для руху місцях.

Окрім того до кінця цього року ми відремонтуємо ряд об’єктів інфраструктури в нашому окрузі та плануватимемо, що вкрай важливо буде зробити в наступному році.

Як член бюджетного комітету я також домігся підтримки колег щодо виділення 190 млн грн на будівництво Гаївського мосту з повноцінними та безпечними розв’язками біля нього. Завдяки цим коштам вдасться збудувати сучасний інфраструктурний об’єкт, який стане у пригоді не лише жителям міста, а й усім мандрівникам та транзитному транспорту. Водночас вирішить проблему заторів на даній ділянці, які вже давно остогидли всім тернополянам.

Я обіцяв якісно працювати в парламенті, відстоювати інтереси жителів області і сумлінно цю обіцянку виконую. Зрештою, не лише я, адже ми ввели кримінальну відповідальність для депутатів за кнопкодавство та штрафи за пропуски пленарних засідань і цим самим змусили навіть політичних старожилів регулярно ходити на роботу, голосувати, приймати важливі закони.

– Як у Вас особисто із відвідуваністю?

– З 114 пленарних засідань я був присутній на 113, тобто на 99,9% засідань. Лише одне змушений був попустити, коли президент приїжджав у Тернопіль.

І рівень відвідуваності після внесених нами змін зріс у всіх депутатів. Фактично ми підвищили ефективність роботи депутатів. Також викорінили кнопкодавство. Хто тепер наважиться вставити картку за свого сусіда і проголосувати за нього? Це тепер кримінальний злочин, а ще недавно це було звичним явищем.

– Чи складно було одразу втягнутися в депутатську роботу?

– Після обрання народним депутатом я пішов працювати в бюджетний комітет, мене обрали заступником голови комітету. Як підприємцю і науковцю мені систематично доводилося працювати з фінансами, в даній сфері почуваю себе впевнено. Я став ініціатором та співавтором 11-ти законопроектів, більшість з яких стосуються саме бюджету чи фінансів.

Загалом ми зосередилися на прийнятті важливих законопроектів, впровадженні реформ, а не популізмі чи політиканстві. Так, це непроста робота, адже слід у всьому розібратися, але водночас і цікава. Також доводиться систематично проводити прийом громадян, причому не лише на Тернопільщині, а й в столиці. Люди звертаються зі своїми проблемами, для вирішення деяких з них доводилося подавати депутатські запити та звернення. Водночас приємно бачити, що люди, які приходять, вже відзначають результати нашої роботи. Все таки наші виборці бачать зміни, бачать, як розбудовується держава, і, сподіваюсь, усвідомлюють, щоробиться це все у дуже непростий час.

Адже у перший же рік роботи нам довелося пройти випробування не лише війною на Сході, а й епідемією коронавірусу. І наша моно більшість пройшла це випробування з честю, оперативно реагуючи на ситуацію, ухвалюючи важливі рішення щодо захисту здоров‘я людей та перезапуску економіки. Коли треба було, ми приходили і голосували у захисних масках у розпал карантину, оскільки розуміли значимість законів, які необхідно було прийняти. Як результат – системна і комплексна законодавча підтримка медиків. Задумайтеся, коли востаннє хто так турбувався про медицину?

– Водночас з телеканалів відомих олігархів звучить чимало критики на адресу «Слуг народу»…

– Це й не дивно, адже прийняті нами закони руйнують численні схеми наживи. Ми створили законодавчі умови для перетворення тіньових та корумпованих ринків землі, спирту, бурштину на сучасні і цивілізовані. Ми завершуємо реформу децентралізації, яка зменшує вплив місцевих «феодалів». Вже на цих виборах «князькам», які систематично перемагали у своїх вотчинах, прийдеться не так легко, як колись. Адже громади збільшились, тепер доведеться переконати більшу кількість людей. Тому не дивно, що є невдоволені.

Але жодного корупційного звинувачення чи підозри по відношенню до наших депутатів немає. Відтак опонентам і ЗМІ доводиться хіба чіплятися до висловлювань депутатів, але це більше нагадує «жовті» видання, аніж об’єктивну критику.

Насправді ми не прийняли жодного популістського закону – всі закони ухвалювалися із розрахунком на те, чи спроможна держава їх втілити. Так, доводилось приймати непопулярні та важкі рішення , особливо ті, які стосуються скорочення бюджетних видатків в умовах коронакризи. Але у нас вистачило політичної мужності ініціювати ці закони і не пропускати відвертий популізм від опонентів.

– Які ключові законопроекти заплановано прийняти найближчим часом?

– На нас чекає розгляд у другому читанні законопроекту про загальнонаціональний референдум. Далі парламент працюватиме над законопроектом про місцевий референдум, адже ми хочемо забезпечити реальне народовладдя

На підході – законопроект про медіацію, про третейських суддів. Це важливо в контексті судової реформи. У нас велика недокомплектація в судах: і на рівні районних судів, і на рівні колегій в апеляційних, господарських судах. Є випадки, де через звільнення в господарських судах працює лише третина працівників.

Головним орієнтиром наступного року буде завершення реформи децентралізації, внесення необхідних змін до Конституції. Будуть скасовані райдержадміністрації, облдержадміністрації, їх пере форматують в офіси префектур на місцях. Районні ради після цього припинять своє існування. Вони вже і після виборів до місцевих рад матимуть досить обмежені повноваження, адже всі бюджети тепер будуть на рівні ОТГ або на рівні області. ОТГ будуть мати прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

– Як щодо суперечливого мовного законопроекту, який викликав чималий резонанс, зокрема і на Тернопільщині?

– Свою думку з приводу даного законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою в закладах освіти» я одразу висвітлив у Фейсбуці, адже ця соцмережа також є якісною платформою для комунікації з моїми виборцями. Одразу наголошу: єдиною державною мовою в Україні є і повинна бути Українська мова! Держава повинна всебічно сприяти розвитку і використанню державної мови у всіх своїх закладах освіти! Тому даний законопроект № 2362 підтримувати не планував і не буду. Така ж позиція щодо цього законопроекту і профільного комітету ВР, який у своєму висновку рекомендував Верховній Раді його не підтримувати. Водночас поява даного законопроекту – це ще одна відповідь опонентами та скептикам, які переконували, що «Слуги народу» голосуватимуть за помахом рук і будуть таким собі слухняним знаряддям в чиїхось руках. Насправді рішення у нас ухвалюються через внутрішні дискусії, час від часу – досить складні і тривалі. Але результат – в ухвалених законах.