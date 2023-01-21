Чому вейпінг з нікотином не дає вам заснути

Залежність від нікотину впливає на багатьох людей і навіть заважає їм спати. Це само по собі не є причиною нестачі сну – насправді такої ситуації можна уникнути. Багато хто покладається на свою нікотинову звичку, щоб не заснути, коли вони відчувають втому вечорами, але це не рекомендується. Причина проста: хоча ваш мозок отримує кисень, його здатність справлятися зі стресом знижується, і тому ви почуваєтесь менш бадьорим, коли йому потрібно більше, ніж зазвичай. Якщо ви хочете уникнути нікотину та не допустити його повного зникнення, вейпуйте з обережністю; крім того, дайте собі щонайменше 6 годин відпочинку перед сном або використовуйте POD системи , які не виділяють нікотин у будь-якій формі.

За своєю суттю нікотин є отрутою для людини, тому використовувати його варто з високим рівнем обережності. Також він є стимулятором і має інші шкідливі ефекти. Нікотин викликає звикання, стрес, занепокоєння та дратівливість, а також сонливість. Він також пов’язаний з проблемами серця, пам’яті та випадання волосся. Нікотин є у звичайних цигарках, а також в електронних.

Електронні цигарки – це пристрої, які нагрівають та випаровують нікотин. Їх часто використовують люди, які бажають кинути палити, але вейпінг також можна використовувати для зниження ваги, зняття болю та придушення апетиту. Деякі з переваг вейпінгу для здоров’я включають зниження ймовірності захворювання на рак, припинення паління та потенційну економію грошей на витратах на охорону здоров’я. Вейпінг набагато безпечніший за паління, оскільки в процесі не відбувається згоряння, яке піддає вам вплив більш токсичних хімічних речовин, включаючи чадний газ.

Якщо ви палите на вейпі жижу з нікотином, то вона впливає на ваш організм, так само як і звичайна цигарка, враховуючи той факт, що сольовий нікотин швидше освоюється організмом людини. Для зниження негативного впливу можна пробувати парити рідини з нижчим вмістом нікотину.

Навіть невелика кількість нікотину здатна викликати такі негативні наслідки для вашого організму:

Прямий контакт з цією речовиною може призвести до подразнення та печіння, підвищеного слиновиділення, нудоти, блювання та діареї, а також болю в животі.

Збільшення частоти серцевих скорочень.

Впливає на настрій та психологічний стан.

Залежність викликає стрес і тривогу без паління.

Відсутність нікотину негативно впливає на сон залежної людини.

Що таке апное уві сні і як воно пов’язане з вейпінгом?

Апное – це утруднене дихання під час сну, воно включає паузи в диханні. Апное призводить до поганого сну, хропіння та утрудненого дихання. Нікотин може бути однією з основних причин апное сну та інших порушень дихання. Насправді одна з головних причин, через яку ви чи хтось із ваших знайомих може страждати від апное уві сні, – це паління. Нікотин може посилити хропіння і зробити вас більш втомленим протягом дня. Нікотин є стимулятором і може посилити симптоми апное сну, включаючи закладеність носа, підвищену частоту серцевих скорочень та зниження надходження кисню до мозку.

Як краще виспатися

До порушення сну призводить не лише нікотин, а й кофеїн, а також солодощі. Нікотинові вейпери повинні уникати цього протягом дня, щоб звичка закріпилася. Якщо ви довгий час були курцем чи вейпером, вам буде важко відмовитися від цієї звички. Якщо ваш сон порушується протягом ночі, прийміть це як знак того, що ви повинні щось змінити, як ви споживаєте кофеїн і нікотин.

Чи є рішення для вейперів?

Якщо вам важко відмовитися від нікотину взагалі, спробуйте парити перед сном рідини без нікотину, в ідеалі ви повинні перестати приймати нікотин за 6 годин до сну.

Висновки

Вейпінг з нікотином однозначно впливає на якість сну, тому рекомендується знижувати концентрацію нікотину в рідинах та поступово переходити на безнікотинові продукти.