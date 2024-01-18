На Тернопільщині чоловік вдарив жінку по голові скляною банкою, бо вона курила

Про сімейну сварку з побиттям на лінію “102” повідомили лікарі бригади швидкої допомоги. Медиків викликала жителька Тернопільського району. Виїжджали за вказаною адресою й працівники Бережанського відділу поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що в день сварки чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Конфлікт виник через сигарети – йому не сподобалося, що дружина палить. Під час суперечки він схопив скляну півлітрову банку і вдарив по голові нею матір своїх дворічних двійнят.

На щастя, тілесні ушкодження виявилися незначними та лікарі надали допомогу жінці без госпіталізації. Як стало відомо, на сімейні конфлікти до цієї родини поліція виїжджає не вперше.

Чоловікові за свій вчинок доведеться відповідати у суді. Дізнавачі внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Триває слідство.