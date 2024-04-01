Необережне поводження з вогнем – попередня причина загоряння будинку та смерті жінки.

31 березня близько 23:20 на лінію “102” надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про те, що рятувальники виїжджали на виклик про пожежу. У селі Курівці горів житловий будинок. Після того, як вогонь загасили, працівники служби ДСНС увійшли до приміщення та виявили бездиханне тіло господині будинку.

У ході перевірки слідчі встановили, що загибла – місцева мешканка 1947 року народження. Попередня причина пожежі – куріння. На місці нещастя працювали експерти й після проведення всіх експертиз вони встановлять остаточну причину загоряння.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо це спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.