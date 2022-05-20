Зайшовши днями в аптеку – в масці, як і приписував помітний напис на дверях – одразу ж пересвідчився, що мій чорний “намордник” парадоксальним чином робить мене схожим на… білу ворону.

Я виявився єдиним, хто чи то за звичкою, чи з переляку, чи за доведеною до ідіотизму виконавчою дисципліною надягнув її. Всі інші присутні в той момент в аптеці – троє покупців і аж четверо аптекарок – цілком обходилися без масок. Не відчуваючи при цьому жодного дискомфорту чи докорів сумління. Між тим, навіть в нинішніх умовах лікарі й далі виявляють хворих. І число померлих теж не застигло на місці…

Безумовно, події останніх майже трьох місяців відтіснили усе, пов’язане з коронавірусом, на задній план. Навряд чи наші епідеміологи могли подумати, що усі вакцини, профілактичні заходи будуть одним махом фактично відмінені вторгненням Росії на територію України. Одна, більш кривава біда, замістила собою теж смертельну (хоча й нібито безкровну) іншу. Вочевидь, тепер не до штамів клятого мікроорганізму, не до різниці у їхніх проявах і не до кількості смертей, які він нині спричиняє. І ось уже з’являються повідомлення про те, що на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників. І що на той же час скасовується поділ регіонів на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Час і привід для жартівливих аналогій не найкращий, але усе це дещо нагадує спосіб знеболювання, який застосовувався у давнину перед видаленням зуба: пацієнта перед вирішальним моментом добряче кололи шилом в сідницю, і це приємне відчуття частково допомагало стерпіти біль від самої процедури виривання бічного різця чи першого моляра. Жорстока битва з Росією, яка триває нині, здається, відіграє роль отого самого шила.

Тільки от… коронавірусу про неї, напевно, нічого не відомо. І сумнівно, щоб він раптово взяв та й кардинально переглянув свої плани в бік їхнього суттєвого скорочення… Люди ж, здається, махнули на це рукою – принаймні, у маршрутках, якими доводиться іноді їхати, обличчя у масках вже здаються якоюсь аномалією…