Чи буде на Театральному майдані новорічна ялинка: результати опитування

Цього року в Тернополі не будуть встановлювати новорічну ялинку, як зазвичай.

Таке рішення прийняли у міській раді за результатами опитування мешканців міста.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“За результатами опитування серед тернополян встановлювати цього року святкову ялинку на Театральному майдані міста не будуть. На новорічно-різдвяні свята буде працювати Резиденція святого Миколая та буде влаштована Різдвяна шопка. Дякую за вашу думку та участь в опитуванні. Всі святкування будуть після нашої перемоги!”, – зазначив очільник міста.