Відома тернопільська співачка Василина Зозуля презентувала до Різдва колядку у власному виконанні.

“Вітаю усіх із Різдвяними святами!

Будьте здоровими, багатими, щасливими!

Смачної куті та гучної коляди!

І я до Вас у колядники)

Христос народився! Славімо Його!“, – написала Василина.

У коментарях під відео слухачі висловлюють захоплення виконанням традиційної української колядки.

“Неймовірно чудове, прекрасне і ніжне виконання, Василино!!! Дякую Вам за привітання. Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру. Бажаю на Різдво теплого полум’я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум’я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!”, – написала Вікторія Булгакова.

“Цей голос можна слухати вічно”, – додає Вікторія Кравець.

Пропонуємо й вам відчути радість Різдва під чудовий голос Василини Зозулі.