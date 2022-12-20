Чому ціна КАСКО може бути різною та від чого вона залежить

КАСКО – договір автомобільного страхування, який приваблює багатьох. Він дозволяє повністю убезпечити себе фінансово при пошкодженні автомобіля. Відшкодування передбачено навіть при настанні дорожньо-транспортної пригоди, падінні дерева чи неуважності водія. Крім компенсації частини вартості автомобіля при його пошкодженні, можна отримати значно більшу суму при угоні. Таким чином, сума відшкодування завжди пропорційна втратам власника.

Ціна КАСКО, звісно ж, є вищою у порівнянні з автоцивілкою, оскільки перелік ризиків, які передбачають здійснення компенсації, є більшим. Саме вартість страхування є одним з найважливіших факторів, що впливають на рішення про придбання полісу. Тож варто детальніше розібратися, від чого залежатиме сума до сплати страховій компаній.

Автомобіль, який ви використовуєте

Найголовнішою складовою ціни КАСКО є вартість авто у тому стані, в якому воно перебуває на момент укладання договору страхування. Що дорожчою є автівка, тим більш затратним виявиться ремонт у випадку настання страхової події. Окрім того, страховики зазвичай вивчають статистику угонів та ДТП за участю певних марок або моделей транспорту.

Місце реєстрації

Чим щільнішим є рух на дорогах, тим вищим є ризик настання ДТП. Керуючись цим правилом, страховики встановлюють найбільші коефіцієнти у великих густонаселених містах. Тим, хто зареєстрований у невеликому районному центрі, доведеться платити менше за однакових інших умов.

Демографічні дані власника

На ціну страховки можуть вплинути такі фактори, як:

вік;

стать;

сімейний стан;

стаж водіння.

Демографічні фактори враховуються за статистичними принципами. Люди, що мають певні демографічні характеристики, менше схильні до ризику, що дозволяє зменшити ставку для них при страхуванні автомобіля. Наприклад, водії, які отримали посвідчення нещодавно, можуть допускати більше помилок при керуванні транспортним засобом у порівнянні з тими, хто має 5-річний досвід водіння.

Розмір страхового покриття

Важливою особливістю договорів КАСКО є можливість вибору страхової програми, що відповідає потребам та очікуванням. Наприклад, в сучасних автомобілях встановлюється багато електронних пристроїв, які значно ускладнюють роботу викрадачів. Іммобілайзери та прилади відстеження місцезнаходження дозволяють швидко знайти автівку. Проте такі ризики, як умисне пошкодження третіми особами, є завжди. Їх варто включити до пакету послуг.

Величина франшизи

Франшиза – це та частина завданих збитків, яка компенсується коштом власника транспортного засобу. Оскільки вона зменшує розмір страхового відшкодування, яке ви отримаєте у разі настання обумовленої договором події, це також призводить до зниження вартості страхування. Франшизу кожен покупець КАСКО може встановити за власним бажанням.

Досвід водіння

Одні водії досить часто потрапляють в ДТП через брак досвіду, агресивний стиль керування транспортним засобом, шкідливі звички тощо. Інші ж, навпаки, намагаються дотримуватися всіх правил та тривалий час їздять без пригод. Різні дані також впливають на розрахункову ціну поліса, а відсутність страхових подій протягом тривалого часу допоможе заощадити.