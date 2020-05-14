Послаблення карантину дозволяють відновити роботу приватним стоматологіям. Втім, у Тернополі деякі стоматологи не поспішають працювати. Серед причин — великий перелік вимог для роботи в умовах епідемії.

Стоматологів у Тернополі, які відновлюють роботу, зобов’язали регулярно робити ПЛР дослідження. Результати тестування повинні вивішувати при вході у клініку.

“Як на мене, це трохи дивна вимога. Оскільки людина може зробити дослідження, що є недешевим, а потім одразу заразитися. Протестувати кожного дня усіх працівників, це досить затратно. Також потрібно для всіх придбати спеціальні одноразові костюми, окуляри. Окрім цього, ми можемо приймати лише по одному пацієнту. Тобто наразі витрати будуть набагато більші, ніж доходи. Тому вирішили поки почекати з відновленням роботи. Щодо інших санітарних вимог, питань нема. Ми завжди їх дотримуємося”, – каже стоматолог Андрій Бойко.

Дотепер була дозволена лише ургентна допомога. Її також надавали у комунальних стоматологіях. Нині можна практикувати і планову стоматологічну допомогу.

«Заклади, які відновлюють роботу, повинні жорстко дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм. Також важливо дотримуватися соціальної дистанції, не створювати черг у закритих приміщеннях. У стоматологіях на видному місці повинні бути результати тестування лікарів, щоб пацієнти могли бачити їх і бути спокійними. Також має бути запис по телефону, може заходити один відвідувач, який повинен дотримуватися загальних норм. Йому здійснюється температурний скринінг. У кожному кабінеті повинні бути дезінфектори. Перш, ніж сісти у крісло, пацієнт повинен помити руки, обробити спеціальним розчином. Має бути температурний журнал, графік прибирань, після надання медичної послуги має пройти 15 хвилин до наступного пацієнта. Чому не відкриваються? Стоматологи були більш направлені на надання терапевтичної послуги, планової, ортопедичної, дотепер Кабміном була дозволена лише ургентна допомога. Ургентну допомогу забезпечують стоматологи комунальних закладів, щодня маємо близько двадцяти звернень. Також лікар-стоматолог має бути у комбінезоні, в масці, рукавичках, в окулярах», – пояснює заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Додамо, з 11 травня має дозвіл на роботу і ряд інших закладів, що надають послуги, зокрема перукарні та салони краси. Втім, усі повинні дотримуватися соціального дистанціювання, використовувати маски, рукавички.

Софія Романська