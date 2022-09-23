Четверта доза: мешканцям області пропонують ще раз вакцинуватися від коронавірусу

На Тернопільщину привезли 15 тис. доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Всі охочі жителі краю можуть щеплюватися у пунктах вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати від коронавірусної інфекції дітей від 5 років. Дорослі можуть отримувати четверту бустерну дозу.

«В нашій області провакциновано понад 835 тис. осіб. Ми отримали вакцину, вже отримують її лікувальні заклади. В нас є 3 види вакцини, це – Коронавак, Файзер і Джонсон. Основне – звернутися до центру первинної медико-санітарної допомоги. Це можуть також бути амбулаторії. Починаючи з реєстратури, вам організують і розкажуть, де і як провакцинуватися. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до критеріїв вакцинації, дозволено всім проводити четверту бустерну дозу, дозволено вакцинувати дітей з 5 до 11 років вакциною Файзер, але іншим дозуванням», – зазначила Ольга Ярмоленко.

За рішенням МОЗ, бустерну третю дозу можна вводити через 5 місяців після першого комплексу вакцинації.