Четверо педагогів представлятимуть Тернопільщину на конкурсі “Учитель року – 2023”

В області завершився перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023». Участь у ньому взяли більше 50 вчителів, які викладають предмети: «Захист України», «Основи здоров’я», «Початкова освіта» та «Фізична культура».

Як повідомляють у департаменті освіти і науки ТОВА, результати конкурсу показали високий рівень професійності, творчого потенціалу, психолого-педагогічної та фахової підготовки його учасників. Кращих освітян привітали представники обласної влади.

Переможецем у номінації «Захист України» став Мазур Василь Іванович, учитель Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені родини Голоядів Скалатської територіальної громади.

У номінації «Фізична культура» перше місце отримала Курілова Галина Михайлівна, учитель Гає-Розтоцького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” імені Казимира Патриляка Залозецької територіальної громади.

Найкращою у номінації «Початкова освіта» стала Золота Юлія Володимирівна, учитель Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Перемогу у номінації «Основи здоров’я» здобула Панасюк Ірина Володимирівна, учитель Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області Хоростківської територіальної громади.

Переможці у кожній номінації представлятимуть Тернопільщину у заключному турі найпрестижнішого конкурсу фахової майстерності педагогічних працівників, який відбудеться у квітні-травні.