Аж 14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли жінка 82 р. Чортківський район сел. Коропець, чоловік 50 р. Чортківський район сел. Коропець, чоловік 84 р. Чортківський район смт Гусятин, чоловік 74 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. м. Тернопіль, чоловік 40 р. Чортківський район м. Заліщики, чоловік 35 р. Тернопільський район с. Саранчуки, жінка 67 р. м. Тернопіль, жінка 45 р. Чортківський район с. Трибухівці, чоловік 68 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. Чортківський район с. Гуштин, жінка 61 р. Тернопільський район с. Беримівці, чоловік 48 р. м. Тернопіль, чоловік 71 р. м. Тернопіль
Загалом за добу зафіксовано 486 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 255 осіб.
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