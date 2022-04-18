“Порушення правил охорони вод” згідно із частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу розпочали слідчі Тернопільського райвідділу поліції.

Вони отримали інформацію про те, що в озеро зі сторони вулиці Підгірної через трубу стікають нечистоти. На місце порушення виїжджала слідчо-оперативна група.

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На момент прибуття правоохоронців з труби нічого не витікало, але слідчі встановлюватимуть, хто і для чого вивів трубу у тернопільський став, а екологи взяли зразки води та грунту, аби визначити, що потрапляло у воду.