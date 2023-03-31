Через три місяці після загибелі батька: у Героя з Тернопільщини народилася донечка

У Шумській громаді народилася дівчинка Поліна – донька полеглого Героя Олега Бобка.

Міський голова Вадим Боярський та староста Ірина Горобець-Хомюк завітали до рідного дому захисника у селі Кути із подарунками. Під час зустрічі поспілкувалися із дружиною та родичами Олега, повідомляють на сторінці Шумської громади.

Герой мріяв про світле та мирне життя в Україні. Тепер його продовження – дві маленькі донечки, під надійною опікою молодої матусі, дідуся та бабусь.

Олег Бобко народився 1995 року, був командиром відділення, молодшим сержантом. Захищав Україну з періоду антитерористичної операції. Коли розпочалася повномасштабна війна добровільно став на захист держави. 30 грудня загинув від ворожих обстрілів поблизу села Веселе Донецької області.