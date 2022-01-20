Понад півтисячі нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Через стрімке зростання кількості інфікованих Тернопільщині загрожує “помаранчева” зона епідемічної небезпеки.

На Тернопільщині з коронавірусом бореться понад чотири тисячі жителів краю. Як повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, зросла захворюваність серед дітей, медиків та освітян. Занепокоєння в лікарів викликає збільшення кількості летальних випадків.

“Важливим для нас є показник смертності. Із збільшенням кількості інфікованих, на жаль, зростає кількість і тих людей, які помирають. При цьому важливо розглядати захворюваність, летальність поряд із показниками вакцинації. Дуже переконливі показники ситуації серед невакцинованих і вакцинованих. Бачимо, що летальні випадки в основному фіксуються серед людей невакцинованих. Переважно, це старша вікова група, люди, які мають супутні захворювання. Через зростання окремих показників, область наближається до помаранчевої зони”, – зазначив Володимир Паничев.

У січні на Тернопільщині коронавірус забрав майже шістсот людей. Переважно це літні люди із супутніми захворюваннями.