Загострення з боку Білорусі не є причиною, щоб виїжджати з Тернопільщини, – запевнив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, цими днями почастішали випадки виїзду жителів регіону.

«У ЗМІ нагнітається ситуації щодо білорусів. Прошу всіх не панікувати, це не є причиною для того, щоб зараз виїжджати з області. Бачимо, що з області починають прямувати транспортні засоби в бік кордону. Наші Збройні Сили знають, що мають робити, це вже не перший рік війни. Ми готуємося до цього, готові. Тут точно не треба робити паніки», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, мер Житомира повідомив, що ймовірність нападу з боку білорусі на Україну значно збільшилась.

«Якщо кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність невисока, то зараз ситуація дуже сильно змінюється», – зазначив Сергій Сухомлин.

Також мер попереджає громадян про можливі ракетні удари. Інформацію підтвердив генерал ЗСУ Сергій Кривоніс.