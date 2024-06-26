У Шацьку в магазині чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки військово-облікових документів – тепер йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це у середу, 26 червня, повідомила у телеграмі пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

«Вчора в Шацьку військовозобов’язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків», – йдеться у дописі.

Як повідомили сайту новин Волині «Конкурент» у пресслужбі ТЦК, чоловік напав на військовослужбовця в магазині під час перевірки військово-облікових документів:

«Попереднього конфлікту не було. Це були замахи кулаками та удушення», – уточнили в ТЦК.

На нападника відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов’язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п’яти років.