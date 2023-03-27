На Тернопільщині вперше виконали процедуру черезшкірної імплантації аортального клапана.

Таку операцію провели у Тернопільській обласній клінічній лікарні у відділенні інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії спільно з кардіохірургічним відділенням.

– Такі втручання виконують пацієнтам високого хірургічного ризику – тим, кому протипоказана відкрита кардіохірургічна операція через високу ймовірність смерті та важких ускладнень, – розповіли у лікарні. – Ця процедура дозволяє замінити критично звужений аортальний клапан серця, не відкриваючи грудну порожнину. Втручання виконується через 6-міліметровий розріз в стегновій артерії. Це означає що пацієнти можуть повернутися до звичайного життя набагато швидше, ніж при традиційних кардіохірургічних методах операції. Через стегнову артерію в аорту доставляють балон, яким розширюють отвір хворого клапана. Потім встановлюють штучний клапан за допомогою трубочки діаметром до 5 міліметрів. Видалення власного клапана пацієнта не потрібне: протез просто притискає його до стінок, позаяк він фіксується за рахунок розпираючої сили.

У медичному закладі зауважують, що завдяки новітнім технологіям, можна врятувати більше житів і радіють з того, що можуть запропонувати цей інноваційний метод лікування своїм пацієнтам.