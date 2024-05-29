Через ліс на “Мерседесі”: на кордоні спіймали чергового ухилянта з Тернопільщини. ФОТО, ВІДЕО

В ході реалізації оперативної інформації неподалік кордону з Румунією прикордонники зупинили автомобіль, в якому слідувала група чоловіків. Водій вдався до втечі вглиб території України.

В салоні автомобіля правоохоронці виявили 8 чоловіків, мешканців Чернівецької, Тернопільської, Рівненської та Львівської областей, які розповіли, що за поїздку за кордон заплатили організатору від 5,5 до 8 тисяч євро кожен. Стосовно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У ході подальших оперативних заходів за кілька годин в місті Чернівці прикордонники зупинили легковий автомобіль, яким керував один з організаторів протиправної схеми. Йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.

Потужний позашляховик, який використовували порушники, був ввезений в Україну іноземним громадянином. Наразі на авто накладений арешт. Очікується рішення суду щодо передачі транспортного засобу в користування військовим підрозділам.