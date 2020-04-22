Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня 2020 року – відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні. Відтак школи, коледжі, вищі навчальні заклади продовжуватимуть дистанційне навчання.

Навчальний рік завершиться у липні, – повідомила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Ймовірно, для багатьох учнів і студентів підсумкові заняття теж відбуватимуться у дистанційному режимі. Однак одинадцятикласникам доведеться складати ЗНО в очному форматі.

«У ситуації з карантином найбільше не пощастило одинадцятикласникам і першокласникам. Оскільки деякі першокласники ще не вивчили всіх букв, не навчилися читати. А в одинадцятикласників — зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться. Хоча наразі конкретних дат ми не знаємо. Ми завершуємо формувати пункти тестування. Кожен учасник буде сидіти за однією партою. Буде збільшена кількість пунктів тестування. Вони будуть сформовані і в районних центрах, щоб школярам не було далеко добиратися», – пояснює відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Додамо, МОН рекомендує відмовитися цього року від проведення свят останнього дзвоника та випускних вечорів. Це пов’язано із небезпекою поширення коронавірусу. Наразі в епідеміологів немає прогнозів, чи стабілізується ситуація з COVID-19 влітку. Оскільки коронавірус не боїться високих температурних показників і при цьому комфортно почуває себе в холодних погодних умовах.

Софія Романська