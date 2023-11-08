Через гепатит А одна зі шкіл Тернопільщини перейшла на дистанційне навчання

У Зборові через випадок гепатиту А на дистанційне навчання перейшла школа №2. Про це повідомили у Зборівській міській громаді. За такою формою учні навчатимуться з 8 до 17 листопада.

Захворювання виявили у працівниці підприємства, яке обслуговує їдальню школи. Як зазначив голова громади Руслан Максимів, рішення щодо дистанційного навчання прийняла комісія з ТЕБ та НС при Зборівській міській раді.

«Враховуючи ситуацію із виявленням випадку захворюваності на гепатит А в мешканки громади та з метою попередження подальшого ускладнення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міські раді. На розгляд комісії винесено одне питання – про запровадження необхідних протиепідемічних заходів та території та об’єктах підпорядкованих Зборівській міській раді. Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 м. Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року».

Додамо, за інформацією обласного лабораторного центру, гепатит А на Тернопільщині виявили 3 листопада. Випадки хвороби зареєстрували у 5 областях України.