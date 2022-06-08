Спортивний дитячий табір у Тернополі організовує чемпіонка світу Лілія Проць. Відпочити, оздоровитися та покращити фізичну форму тут можуть діти від 5 до 10 років.

Дитячий табір має назву «Лілія». Заняття проходять на базі центру інтелектуального розвитку «Smartum» по вул. Шашкевича. Як розповіла організаторка Лілія Проць, головне завдання – допомогти дітям розвивати власні фізичні задатки. У програмі табору передбачені заняття з першої медичної допомоги.

«День спланований таким чином, щоб діти своєчасно могли відпочивати, їсти, грати і навчатися. Завдяки цьому формується режим, який з часом стає звичкою. Дітям стає легше планувати свій день, беручи до уваги не тільки потреби, а й важливі завдання: допомогу, навчання, саморозвиток. Програма передбачає руханку, рухливі ігри, заняття на вуличних тренажерах, естафети, спортивні змагання, екскурсії, розвиваючі заняття», – розповіла Лілія Проць.

Групи формуються з урахуванням вікових даних. В одній групі відпочиватиме до 20 дітей, з ними працюватиме 3 наставники.