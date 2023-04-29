Частина Тернополя залишилася без водопостачання через відімкнення електроенергії на водозаборі.

Про це повідомляє КП “Тернопільводоканал“.

“Шановні споживачі! Через аварійне відключення електроенергії на Тернопільському водозаборі без водопостачання залишилася центральна частина міста, “Новий світ” і промислова зона. Енергетики вже займаються ліквідацією проблеми, тож сподіваємося невдовзі відновити надання послуг у повному обсязі. Для нагальних потреб мешканці можуть скористатися колонками-качалками. Просимо вибачення за тимчасові незручності”, – звертаються у водоканалі.

Мапа колонок-качалок:

https://giscid.maps.arcgis.com/…/webappvi…/index.html…