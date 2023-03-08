Був на “Азовсталі” і в Оленівці: з полону звільнили 20-річного захисника з Тернопільщини, який майже рік вважався зниклим безвісти

Ще одна хороша новина: вчора в рамках обміну полоненими було звільнено мешканця села Довжанка Ігоря Душеньку.

Про це повідомили на сторінці Підгороднянської об’єднаної територіальної громади.

Від початку повномасштабного вторгнення хлопець перебував у Маріуполі. Був на «Азовсталі», звідки вийшов разом із іншими захисниками, потрапивши в полон. Зв’язок з ним рідні втратили 18 квітня 2022 року. Вважали безвісті зниклим. Пізніше, через звільнених з полону захисників, родина дізналася, що Ігор перебував в Оленівці, згодом його утримували на окупованій території Свердловська Луганської області.

Вчора звільнений із полону в рамках обміну. На даний час ще перебуває в Києві.

До слова, 2 березня Ігорю виповнилося 20 років.

“Побажаємо йому якнайшвидшого повернення додому! Дякуємо за мужність, стійкість та незламність!”, – ідеться у повідомленні.