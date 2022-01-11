Понад чотириста людей вакцинувалися на Тернопільщині бустерною дозою.

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. 57 людей отримали додаткову дозу.

Бустерне щеплення від COVІD-19 для всіх охочих від 18-ти років дозволило Міністерство охорони здоров’я. Для цього використовують вакцини Moderna або Comirnaty, незалежно від того, яким препаратом була щеплена людина раніше. “Ми проводимо додаткові вакцинації. Бустерна доза — це додаткове проведення щеплення, щоб підсилити дію вакцини, щоб опірність організму була вищою. Ця вакцинація зараз проводиться всім охочим від 18 років. Додаткова доза — це щеплення пацієнтів, у яких імунний захист при щепленні міг виробитися у недостатній кількості. Це люди, у яких імунітет знижений, люди з так званою імуносупресією, введення додаткової дози проводять через 1-3 місяці після другого щеплення тією самою дозою, якою людина вакцинувалася. Бустерна доза проводиться через 6-9 місяців від другого щеплення. 57 осіб у нас отримали додаткову дозу, 21 особа вакцинувалася вже у цьому році, бустерну дозу отримали 407 наших жителів, 258 — у цьому році”, – зазначила Тетяна Скарлош.

Після бустерної дози жителі краю можуть згенерувати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дня щеплення.