Вчора збірна України стала четвертою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці.

Олена Підгрушна, яка на останньому колі боролася за бронзу з Ханною Еберг, звинуватила шведку в брудній боротьбі, пишуть Тернополяни.

«Коли пішла друга половина кола, я почала обходити Еберг по правій стороні траси. Але вона, побачивши мене справа, почала зміщуватися в бік, виштовхуючи мене в «свіжак» (свіжий, невкатаний сніг – прим.), а іноді навіть в кущі. Те, що я кричала «Хоп, хоп!», Не мало ніякої реакції, і як тільки вона бачила, що я її обганяю, просто підрізала – так було кілька разів. Це – абсолютно неспортивна поведінка, і, відверто кажучи, за двадцять років в спорті, я таку нахабність і хамство бачила вперше, – відзначила Олена Підгрушна. – Після цього на останній підйом я вже пішла за нею, потім на спуск, лижі прекрасно котили, і навіть не дивлячись на те, що я знову вийшла в свіжак, почала шведку обганяти, фактично вирівнялася, і в цей момент вона просто почала переставляти лижі між мої . Я мало не впала, і, зрозуміло, що рух було заблоковано. Виходячи на фініш, я вже намагалася обійти то праворуч, то ліворуч, але історія повторювалася знову і знову: вона зміщувалася то правіше, то лівіше, повністю перекриваючи будь-які мої маневри. Повторюся, це – абсолютно неприпустима поведінка в спорті, і я вважаю, що таких спортсменів потрібно покарати”.

За словами Олени Підгрушної, раніше було таке правило, що коли спортсмен позаду кричить тобі «Хоп!», ти повинен зміститися і дати можливість себе обійти.

“Зараз, як мені сказали сьогодні, це правило вже відсутнє, але якщо спортсмен ось так нахабно не дає можливості їхати супернику, це порушення. Я була абсолютно шокована після фінішу, і навіть зараз злість аж до того, що руки трусяться. Напевно, добре, що я не бачила Еберг після фінішу і не знаю англійську в достатній мірі, щоб висловити все, що було на серці. Можна сказати, що це лише емоції від втраченої медалі. Але я повністю відповідаю за свої слова. На трасі є камери, і навіть якщо ці моменти не потрапили в трансляцію, все це можна побачити при перегляді відеозапису. Протест? Так, думаю, що мав сенс. Більш того, якби так поступила я, то ми б ще не доїхали до фінішу, а мене б вже дискваліфікували, або покарали іншим чином. Але у нас вийшов такий збіг обставин, що в фінішному містечку не було тренерів, а поки я дійшла до нашої кабінки на стадіоні, почалися вже збори журі, членом якого був Юрай Санітра. А Юрай – єдина людина в нашій делегації, в компетенції якої подавати протести. Тому ми, власне, просто не встигли це зробити – не вистачило якихось лічених хвилин, – підсумувала Олена Підгрушна.