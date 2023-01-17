Судитимуть заступника голови ОТГ на Тернопільщині, який за неправомірну вигоду сприяв військовозобов’язаному у виїзді за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника голови однієї з ОТГ Тернопільського району, обвинуваченого в отриманні від місцевого мешканця 22 тис грн неправомірної вигоди за сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, посадовець за вищевказану суму обіцяв жителю Тернопільщини вирішити питання щодо внесення інформації до системи «Шлях» та сприяв йому у безперешкодному виїзді за кордон під час воєнного стану.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним грошової винагороди.

Обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.