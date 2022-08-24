Судитимуть тернополянку, яка напередодні Великодня під дією амфетаміну автомобілем в’їхала в Катедру.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки, яка під дією амфетаміну в’їхала на Ауді до Архикатедрального Собору УГКЦ у м. Тернополі й пошкодила пам’ятку національного значення (ст. 178, ч. 3 ст. 298 КК України).
Читайте також: Стоматологині, котра перед Великоднем в’їхала у Катедру, “світить” п’ять років тюрми
За даними слідства, після опівночі 23 квітня 2022 року водійка автомобіля Audi, порушуючи загальноприйняті моральні норми, в’їхала в релігійну споруду, протаранивши двері та пошкодивши майно релігійної громади «Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» м. Тернопіль Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви».
На даний час шкода, заподіяна тернополянкою релігійній громаді, відшкодована повністю.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Читайте на цю тему:
“Знищено багато мистецьких речей… Сльози на очі набігають”: у Катедрі досі підраховують збитки, завдані стоматологинею на Audi
Стоматологиню, котра в’їхала у Катедру і потрощила престіл та плащаницю, оштрафували на 17 тисяч гривень. Поки що…
Змусили лікуватися від наркотичної залежності: як покарали водійку, котра перед Великоднем в’їхала у Катедру
У поліції визнали, що стоматологиня умисно в’їхала у Катедру. ВІДЕО
Посварилася з чоловіком: що відомо про лікарку, котра заїхала автомобілем у Катедру
В’їхала автомобілем у Катедру і розтрощила плащаницю: відома стоматологиня скоїла жахливий акт вандалізму. ФОТО