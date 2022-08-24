Будуть судити стоматологиню, яка перед Великоднем в’їхала у Катедру

Судитимуть тернополянку, яка напередодні Великодня під дією амфетаміну автомобілем в’їхала в Катедру.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки, яка під дією амфетаміну в’їхала на Ауді до Архикатедрального Собору УГКЦ у м. Тернополі й пошкодила пам’ятку національного значення (ст. 178, ч. 3 ст. 298 КК України).

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За даними слідства, після опівночі 23 квітня 2022 року водійка автомобіля Audi, порушуючи загальноприйняті моральні норми, в’їхала в релігійну споруду, протаранивши двері та пошкодивши майно релігійної громади «Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» м. Тернопіль Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви».

На даний час шкода, заподіяна тернополянкою релігійній громаді, відшкодована повністю.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

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