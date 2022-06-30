Тернополянці Ірині Яворській-Скрабут, яка у Страсну п’ятницю, 23 квітня 2022-го, в’їхала на автомобілі в Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, днями Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін дії обов’язків, покладених на неї після обрання міри запобіжного заходу. У червні слідство повідомило їй про нову підозру, додавши ще одну кримінальну статтю, тепер їй “світить” до п’яти років тюрми.

25 квітня Ірині Яворській-Скрабут було оголошено підозру в пошкодженні релігійної споруди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 КК України. 27 квітня їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави у розмірі 49620 грн. та покладенням ряду обов`язків. Підозрювана відразу внесла грошову заставу й впродовж слідства перебуватиме на волі.

Згодом, 9 червня, підозрюваній повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків, що карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін) та ч. 3 ст. 289 (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, що карається позбавленням волі на термін до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого), оскільки собор у Тернополі є пам’яткою національного значення.

В ухвалі суду, за матеріалами слідства, зазначено про умисні дії підозрюваної. Нема інформації, що злочин було скроєно у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, про що раніше подейкували.

“Реалізуючи свій злочинний умисел, 23 квітня 2022 року близько 00 години 15 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, який знаходиться за адресою: вул. Сагайдачного, буд. № 14, м. Тернопіль, при невстановлених досудовим розслідуванням мотиву та мети, порушуючи суспільні відносини, що забезпечують загальноприйняті моральні принципи та релігійні традиції, діючи умисно, використовуючи транспортний засіб марки Audi моделі А3, р.н.з. НОМЕР_1 , в`їхала в релігійну споруду «Архикатедральний Собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці», чим пошкодила майно релігійної громади «Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» м. Тернопіль Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, а саме: металеві вхідні двері, дерев`яний престол та церковні лавки”, – йдеться в ухвалі суді.

21 червня Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін дії обов`язків, покладених на Ірину Яворську-Скрабут. Підозрювана й далі зобов’язана прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися за межі Тернополя без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, пройти курс лікування від наркологічної залежності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Захисник Ірини Яворської-Скрабут надав під час засідання документи про те, що підозрювана пройшла курс лікування від наркотичної залежності.

Термін досудового розслідування у цій справі обмежений трьома місяцями та закінчується 25 липня 2022 року.