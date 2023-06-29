За організацію переправлення «ухилянтів» через кордон судитимуть підприємця-перевізника та 4 водіїв на Тернопільщині.

Прокурорами Чортківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого підприємця та 4 водіїв, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



За даними слідства, підприємець впродовж липня-листопада 2022 року організував незаконний вивіз осіб призовного віку за кордон шляхом внесення їх в інформаційну систему Державної служби з безпеки на транспорті як водіїв міжнародних перевезень. У такий спосіб 24 військовозобов’язаних перетнули державний кордон з Польщею та не повернулись в Україну. Втілити злочинну схему йому допомогли ще 4 водії, які безпосередньо перевозили “ухилянтів”. Вони теж постануть перед судом.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.