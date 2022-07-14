Будуть карати гривнею: де тепер не можна курити електронні сигарети

Користуватися електронними сигаретами у громадських місцях заборонено з 11 липня 2022 року. Саме з цієї дати набув чинності відповідний закон. У ньому також вказано, що місця вільні від куріння мають право визначати місцеві органи влади.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області, з 11 липня тютюнові вироби електричного нагрівання тютюну – відомі як IQOS і glo – заборонено вживати у визначених місцях на рівні із сигаретами, е-сигаретами та кальянами. Такими приміщеннями є: заклади ресторанного господарства; медзаклади; спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди; навчальні заклади й об’єкти культурного призначення; готелі й гуртожитки; приміщення підприємств, установ та організацій; офісні й державні будівлі; зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів; дитмайданчики; місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

За порушення правил продажу та місць для куріння передбачені штрафи. За продаж IQOS/glo та електронних сигарет неповнолітнім – 1020 гривень, за повторне порушення – 10 тисяч 200 гривень. Куріння електронних сигарет, IQOS/glo, кальянів у громадських місцях (крім кафе, барів, ресторанів) – 1000 гривень, за повторне порушення – 10 тисяч гривень. За куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3000 гривень, за повторне порушення – 15 тисяч гривень.