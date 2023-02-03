Бізнесвумен і блогерка Таня Пренткович з Тернополя разом із двома синами та мамою вирушила на відпочинок в Індонезію – на Балі. На неї тут же накинулися хейтери.

Втім, виправдовуватися за це блогерка-мільйонниця не стала, пишуть Тернополяни. Навпаки, каже, що робить все, що може, аби допомагати ЗСУ, а на відпочинок поїхала через дітей.

«Так втомилася слухати, що я повинна робити від коментаторів… «як ти можеш публікувати відпочинок, поки наші військові гинуть на фронті?»…

Таке риторичне питання, але я вважаю, що ми маємо продовжувати жити! Святкувати весілля, народжувати дітей, відпочивати, сміятися і донатити бо по іншому для чого це все? Зараз я мама, яка піклується про своїх дітей і хоче їм дати найкраще, показати світ, дати хоч місяць спокійного життя без сирен та зі світлом

Я не порушую закон, я продовжую допомагати, ми з Андрієм купуємо військовим автомобілі з наших проектів! не відкриваючи збори, просто виділяємо з нашого прибутку чи можу я відпочивати і транслювати це в сторі? Так!!! Чи може це бути комусь неприємно? Так! Але тоді краще відпишіться на місяць від мене… За свій внесок в перемогу я спокійна і мені не буде соромно! А вам?…І перестаньте іншим вказувати що робити! І буде усім щастя)», – написала вона у своєму інстаграм-блозі.

Попри те, що вони 2,5 доби були в дорозі, Пренткович вже встигла наробити купу контенту і розсекретила деякі суми. Так, лише переліт вартував 217 тисяч гривень туди і назад для неї, мами та двох синів. Щодо ціни такого відпочинку,то блогерка поки її не називає, мовляв, витрати ще попереду, тому вартість остоаточну буде знати трохи згодом.

“Наступний місяць буду вас дратувати теплом, підтягнутою дупцьою, спортом в красивих локаціях, засмаглими дітьми й океаном. Іще трішки”, – зазначила інстаграм-завсідниця.

До слова, у лютому минулого року, за тиждень до війни, Пренткович з новим чоловіком відпочивали на Мальдівах, звідки Тетяна оголосила про другу вагітність.