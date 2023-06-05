Літній дитячий табір неповного дня працюватиме у кінці червня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Прийматимуть до нього дітей віком 8-10 років. Щоб стати учасником табору треба зареєструватися до 15 червня.

– Цьогоріч на діток чекає цікава програма: брейн-ринг та бібліотечний квест, інтерактивні розваги, чайна церемонія, весела фотосесія, захоплива екскурсія в художній музей, – розповіли у бібліотеці. – Разом малюватимемо кавою, розпишемо медові пряники, створимо ляльку-мотанку, дизайнерський блокнот та фігурки з повітряного пластиліну. І звичайно, багато розваг на свіжому повітрі. Завершить табір кулінарний майстер-клас у піцерії «Фламінго». Ми гарантуємо безпеку дітей у таборі: у приміщенні бібліотеки є спеціально обладнані комфортні укриття.

Цей табір працюватиме з 19 до 30 червня у робочі дні з 11.00 до 14. 00. У групу набирають до 15 дітей. Вартість перебування у таборі – 500 гривень. Оплата за кулінарний майстер-клас здійснюється окремо в піцерії та не врахована у загальну вартість табору.

Щоб потрапити у табір необхідно: мати або оформити квиток користувача бібліотеки на 2023 рік; подати заяву-дозвіл на зарахування дитини до табору підписану одним із батьків або родичів; сплатити організаційний внесок у сумі 500 гривень та, за бажанням, вартість майстер-класу з виготовлення піци у сумі 180 гривень. Додаткову інформацію можна дізнатися за номером телефону: +380 (68) 912 16 68.