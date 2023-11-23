Брав по вісім тисяч доларів: підприємець допомагав ухилянтам втекти з України. ФОТО, ВІДЕО

Вісім тисяч доларів – саме стільки платили військовозобов’язані чоловіки за можливість безперешкодного проїзду через державний кордон України. Поліцейські встановили, що послугами злочинної групи скористалося 18 осіб, але вони не виключають, що ця кількість може бути й більшою.

Слідчі Тернопільщини спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань та співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили бізнесмена, який допомагав ухилянтам тікати з України.

Підозрюваний – житель Києва. Він, аби мати доступ до інформаційної системи, придбав одне з товариств, яке займалося перевезенням людей, а також автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter». З метою конспірації підприємець кожних 2 тижні перереєстровував транспорт для зміни номерного знаку.

У спільники він взяв трьох людей – жителів західних областей. Помічники шукали клієнтів призовного віку, зустрічалися з ними, обговорювали усі деталі та допомагали перетинати кордон.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що за вказаною злочинною схемою територію України незаконно покинули близько 18 осіб.

Під час спецоперації оперативники та слідчі спільно із бійцями Управління КОРД та РПОП ГУНП в Тернопільській області у момент отримання грошей затримали організатора та одного зі спільників. Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев’яти років. Питання щодо інших учасників групи вирішується.

Провели правоохоронці одночасно й 16 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, в їхніх автомобілях, у житлових та нежитлових приміщеннях на території трьох областей та вилучили понад 100 тисяч доларів США, 16 тисяч євро, майже 5 тисяч злотих та 45 тисяч гривень, автомобілі, записники, комп’ютерну техніку й мобільні телефони.



