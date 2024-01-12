Санкціонований обшук на підставі ухвали Бучацького районного суду провели працівники сектору кримінальної поліції у помешканні жителя Чортківського району.

Працівники Бучацького відділення поліції отримали інформацію про те, що тридцятирічний чоловік за місцем проживання зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Під час обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, інформація підтвердилася і оперативники виявили пістолет Макарова та набої до нього. Документів на зброю у чоловіка не було, оскільки її він придбав ще кілька років тому, але у кого саме, не пам’ятає.

Пістолет та набої слідчі направили на експертизу. Вирішується питання про притягнення підозрюваного до відповідальності відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.