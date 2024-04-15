На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання посмертно звання Героя України військовому з Тернопільщини Василю Гнатишину.

Петицію зареєструвала сестра загиблого Ірина Супрун, повідомляє Суспільне.

Василь був старшим бойовим медиком стрілецького батальйону, служив у бригаді імені Короля Данила. Загинув у віці 31 рік.

Василь Гнатишин народився в селі Кальне Козівської громади на Тернопільщині.

“Під час повномасштабного вторгнення працював на роботі. За професією медик. Після повномасштабного вторгнення відразу прийняв рішення добровольцем піти захищати Україну. Спочатку воював у Часовому Ярі, де втратив багато побратимів”.

Військовослужбовець загинув 9 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання на одній з найгарячіших ділянок фронту біля Сухого Ставка на Херсонщині.

“Василь, як і кожна молода людина, мав чимало планів на життя. Але він усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир”, — йдеться у петиції.

Станом на 15 квітня 2024 року петиція набрала 2252 голоси. Збір підписів триватиме ще 85 днів.

Підписати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/223702?fbclid=IwAR1rsIYrgPIXVstDGR4eT7IwZxwdQwmECkt5wSOBBGL–m-kbsF6UWGCRn4_aem_AagyU7H7m_3n-zMkkAKNrJ-hyZWMih3-DPvcw7Wj2cs3_CSKE4FK97wybmife9lXVvas8Yxn2EiBrXErIkuCIGb6.