Борщовий набір в Україні протягом року здорожчав на 60%.

Про це повідомили в Інституті аграрної економіки. Серед інгредієнтів борщу найбільше підвищилося в ціні м’ясо, також значно подорожчали овочі.

В Українському клубі аграрного бізнесу зазначили, що на початку вересня зросли ціни на всі овочі борщового набору. За інформацією статистки Тернопільського міського ринку Наталії Гузій, деякі позиції підвищилися в ціні у кілька разів.

«Капуста наразі коштує близько 17,30 грн за кілограм (в 2,8 рази більше ціни на початку вересня минулого року), цибуля – 31,66 грн за кілограм (зростання в 3,9 разів), морква – 23,40 грн за кілограм (в 2,6 рази більше) та буряк – 12,63 грн за кілограм (ріст у два рази). Ціна на картоплю становить приблизно 10 грн за кілограм, що відповідає ціні минулого року».

За прогнозами Інституту аграрної економіки, через суттєве збільшення пропозиції на ринку, вартість овочів найближчим часом може дещо скорегуватися. Втім, значного дешевшання фахівці поки не прогнозують.