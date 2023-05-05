Десятирічний тернопільський школяр Олександр Баган відкрив першу персональну виставку «Малюнки». Подія відбулася у Тернопільському обласному художньому музеї третього травня.

– В експозиції виставки представлено 63 твори, в яких віддзеркалюється внутрішній світ юного художника, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – У ньому квітнуть сади, живуть звірі і птахи, казкові герої, злітають літаки і космічні кораблі. Але у цьому світі є війна, яка, на жаль, увійшла в життя кожного українця, і є віра в Перемогу. На одному з малюнків, де зображено двобій українців із ворогом, дитячою рукою виведено гасло «Борітеся – поборете!». У творчості Олександра відчувається вроджений талант до малювання, він вільно працює на великих форматах, сміливо будує композицію, шукає цікаві поєднання кольорів.

Сашко розповів, що свої картини створює після уроків в школі. Це приносить йому задоволення. Робота над кожним твором займає від одного до чотирьох днів. Мама юного художника Тетяна Баган зауважила, що він довше обдумує майбутню картину, аніж малює її, а малює він майже щодня.

Образотворчому мистецтву хлопчик навчається у Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука. Його педагог – заслужений художник України Микола Дмітрух зізнався, що талан Сашка розгледів не одразу. Та через рік занять зрозумів, що він не подібний на інших дітей. За словами вчителя він має гарну фантазію, легко генерує ідеї, використовує у малюнках різні техніки і стилі, йому легко вдаються роботи на великих форматах.

Детальніше ознайомитися з роботами Сашка Багана у художньому музеї можна до 16 травня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці