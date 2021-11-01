Подружжя тернополян померло внаслідок COVID-19. Жінка відійшла у засвіти 18 жовтня. А вчора у тій же лікарні від тієї ж недуги помер чоловік.

Про жахливу трагедію у Фейсбуці повідомив тернополянин Володимир Кулак.

“У мене шок… у Тернополі, в лікарні №3, одне за одним, причина коронавірус… померло подружжя. 18 жовтня пані Марія 1953 р.н, а нині помер її чоловік пан Володимир 1947 р. н.

Ці Люди, друзі і сусіди моїх друзів, які стали і для мене дуже близькими, знаю їх недавно з 2017 року, а здається дуже давно, хоча знаю з того часу як помер мій син Роман, тоді ми познайомились на цвинтарі, і в моїй біді і боротьбі, вони завжди підтримували мене… це дуже ПОРЯДНІ, щирі і Світлі ЛЮДИ… завжди коли бували на цвинтарі приходили помолитися до мого Романа і приносили квіти і лампадки… і ми спілкувались… і завтра, я думав, ми знову як завжди зустрінемось… як на Пасху цього року, тоді вони принесли для Романа, Матір Божу яку вони купили в Меджугор’ї гарна красива іконка з підсвіткою.. а вчора якась нелюдь відламала ікону від основи і вкрала..

сумно, що непокаране зло ходить по світу…

і дуже боляче що йдуть… такі СВІТЛІ ЛЮДИ… дуже боляче мені за цих порядних, щирих, СВІТЛИХ Людей.

ДРУЗІ ОТЦІ! Прошу згадати в молитвах Пані Марію і пана Володимира. вічная їм пам’ять і ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ”, – написав Володимир Кулак.