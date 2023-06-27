Боєприпаси або вибухівка: під час обшуків у кабінеті Головка знайшли цікаві предмети. ВІДЕО

Предмети, схожі на вибухівку, знайшли під час вчорашніх обшуків в кабінеті голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Що саме — наразі встановлює експертиза.

Про це зазначив т.в.о. начальника Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко під час брифінгу 27 червня, пише Файне місто.

Він зазначив, що серед вибухонебезпечних припасів, ймовірно, були і набої. Але остаточно це з’ясують експерти.

“Представники НАБУ звернулись за номером “102” і пояснили, що виявлені предмети схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вибухотехніки як спеціалісти були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це – чи це боєприпаси чи вибухівка – покаже експертиза. Дійсно така реєстрація була”, – підтвердив Сергій Зюбаненко.