“Бог на нашому боці:” колишній нардеп з Тернопільщини показав, що залишилося від його автомобіля після наїзду на протитанкову міну. ФОТО

На фронті підірвався на протитанковій міні автомобіль, у якому перебував колишній народний депутат України, екс-голова Бучацької РДА Тарас Пастух.

Злощасний випадок стався ще 25 червня. Усі, хто був в автівці, вижили, проте тернополянин отримав травми. Зараз він у лікарні, попереду – тривала реабілітація, пише Галас.

З 2014 року Тарас Пастух несе службу у 128-ій гірсько-піхотній бригаді Збройних сил України. З дружиною виховують четверо дітей.

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“25.06.22 – важкий день у житті мого кума та близького друга Тараса Пастуха. Під час виконання бойового завдання він із ще 4 побратимами підірвалися на протитанковій міні, – написав у Фейсбуці Віталій Фидрин. – Через декілька днів він написав побратимам наступне:

«Всім привіт. Потрохи відновлюю месенджері. Техніка не витримала. Уявіть, що з цієї машини вийшли всі 5 чоловік живими. Зі спільного: у всіх контузія. І якщо не помиляюся, то в Сані перелом середнього пальця на нозі. Основна частина прийшла в мою водійську сторону. Там я переконався, що БОГ на нашій стороні. Дякую всім за підтримку».

За цей час вже зроблено ряд операцій (в т. ч., одну невідворотню), попереду ще декілька, а потім довгий період реабілітації.

Друзі, звісно, справляться з забезпеченням цього процесу.

Для тих, хто хоче також допомогти та соромиться запитати – даю картку дружини Іри:

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