Колишній нардеп з Тернополя отримав серйозне поранення на фронті: потрібна допомога

На фронті отримав серйозне бойове поранення колишній народний депутат, голова Бучацької райдержадміністрації, пластун Тарас Пастух.

Про це у Фейсбуці повідомила представниця “ПЛАСТу” Oksana Shmaidey.

“Під час виконання бойового завдання, отримав серйозні поранення наш пластун Тарас Пастух. Зараз проходить лікування в ТУЛ, ортопедичне відділення. Потрібна фінансова допомога. Номер картки 4149439023349487 – його дружини Ірини

Можливо хтось може допомогти”, – написала тернополянка.

Тарас Пастух народився у 1978 році. Був народним депутатом України 8-го скликання, членом парламентської фракції “Об’єднання Самопоміч”. Депутатом Тернопільської обласної ради (2006, 2009). Головою Бучацької районної державної адміністрації. Звільнився за власним бажанням після приходу до влади Януковича, після чого працював на керівних посадах у компанії “Опілля”.

Від липня 2014 року і донині — доброволець, військовослужбовець розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України.

Одружений, виховує чотирьох дітей.