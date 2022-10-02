Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук приїхав до Тернополя. Предстоятель очолив Божественну Літургію в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, а також поспілкувався з переселенцями.

Зокрема, біля Архикатедрального собору Святослав Шевчук взяв участь у традиційній суботній акції видачі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

«Обов’язок громадянина та християнина кожен виконує по своєму. Когось кличе Україна із зброєю в руках захищати нашу землю. Хтось за велінням свого власного серця береться до волонтерського служіння. Сьогодні, як ніколи, важливо бачити нужденних і допомагати», – зазначив Святослав Шевчук.

На зустріч із Блаженнішим Святославом прийшли сотні переселенців з різних регіонів України, які зараз проживають у Тернополі.

«Ми приїхали із Херсонської області. Наше село зараз в окупації. Віримо, що ЗСУ скоро звільнять, і ми зможемо повернутися. Але на сьогодні час непростий, тому така допомога є дуже важливою. А також дуже потрібна підтримка, спілкування», – каже жителька Херсонщини Уляна Рак.

Святослав Шевчук вручив продуктові набори переселенцям, а також поблагословив їх.